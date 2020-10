qué lo causa y cómo aliviarlo

Si este tratamiento no funciona, se deberán hacer pruebas para dar con la causa y recomendar el tratamiento más específico, como rayos X o resonancia. Algunas causas requerirán tratamientos específicos, como antidepresivos, anticonvulsivos, inyecciones, estimulación nerviosa, cirugías, etc.

El tratamiento del dolor en la zona baja de la espalda depende de la afección que lo cause, que son múltiples. De hecho, pueden pasar meses e incluso años en dar con la causa, si esta no se debe a las causas más comunes . Y es que, puesto que las causas mecánicas, especialmente las de origen muscular, o discal, son las más frecuentes y provocan sobre todo dolores agudos, antes de hacer pruebas específicas se suele probar primero con el tratamiento estándar, que consiste en fármacos antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares; higiene postural y fisioterapia.

