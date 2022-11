Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥

La Selección Mexicana está al fondo con un punto y diferencia de -2, pero una victoria ante los árabes aclararía el panorama, aunque seguirían dependiendo de la diferencia de goles y lo que ocurra en el Argentina vs. Polonia, por lo que deben imponerse al menos por dos tantos para no depender del siguiente criterio, las tarjetas amarillas.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, advirtió el campeón mundial de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano.

