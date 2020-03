¿Qué le pasa? Britney Spears no quiere trabajar

Ya decía el hijo de Britney Spears con Kevin Federline, Jayden James, que su mamá no estaba trabajando en nada actualmente y no estaba haciendo música. Y al parecer el chico tenía razón, porque ahora la revista US Weekly asegura por una fuente cercana que la cantante no quiere trabajar debido a los problemas que todavía tiene con su papá Jamie Spears.

La cantante de “Toxic”, de 38 años, ha estado disfrutando de su tiempo fuera del foco de atención, y no ha planeado lanzar nueva música en el corto plazo como una forma de protesta contra su curaduría, que Jamie, de 67 años, ha controlado desde 2008. Como conservador, Jamie tiene poder sobre el patrimonio multimillonario de la ganadora del Grammy, sus asuntos personales, sus relaciones e incluso sus impuestos.

“Britney ha expresado que no quiere volver a trabajar porque no quiere seguir esencialmente bajo la tutela”, dijo una fuente. “A Britney le molesta que su padre reciba una asignación mensual que es de alrededor de US$ 10 mil por mes por sus servicios que supervisan sus finanzas”, señala el informante.

Una segunda fuente confirma que la artista ‘no tiene prisa’ para grabar nueva música:

“El pensamiento apenas cruza por su mente. Esta es la pausa más larga en su carrera, ya que han pasado cuatro años desde el lanzamiento de Glory, y está perfectamente contenta con eso”, agrega la fuente.

La noticia de la renuencia de Britney a volver al estudio de grabación llega poco después de que su hijo menor, Jayden alegó que ella podría abandonar el negocio por completo:

“Recuerdo que una vez que le pregunté: ‘Mamá, ¿qué pasó con tu música?’, Y ella dijo: ‘No sé, cariño. Creo que podría dejarlo’. Me pregunté: ‘¿Qué? ¿Qué estas diciendo? Como, ¿sabes cuánto dinero haces con esas cosas?’, dijo el adolescente en ese momento.