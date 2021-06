¿Qué le falta a la justicia penal panameña?

La falta de estructura y personal no hace más que recargar el sistema, atrasar los procesos y volver a la mora tan denunciada en el sistema procesal que abandonamos, no hay justificación para que las audiencias de juicio oral y cumplimiento se tengan que programar en fechas lejanas, ya que se vulnera el principio de justicia en tiempo oportuno. Un Estado que respete la separación de los poderes no puede tener un sistema de justicia pidiendo limosnas para aparentar cumplir con su rol Constitucional, cuando un juez o magistrado toma una decisión y expresa la frase “En nombre de la República y por Autoridad de la Ley” deja de ser un simple funcionario y se convierte en la voz del Poder judicial del Estado.

La implementación del Sistema Penal Acusatorio en nuestro país no parece ser la excepción, los magistrados de la Corte Suprema no saben que tiene lo mejor para que el sistema funcione como se ha proyectado en todo Latinoamérica, jueces de garantía, jueces de cumplimiento, jueces de juicio oral, magistrados del tribunal superior de apelaciones y otra gran cantidad de suplentes, con demasía en capacidad académica, probos y justos en la práctica. En resumen un recurso humano como jamás ha tenido nuestro sistema de justicia.

You May Also Like