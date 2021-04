Que la primavera te pille con la barba perfecta con esta maquinilla multitarea de Braun casi a mitad de precio

La subida de las temperaturas es la señal (casi) definitiva para decir adiós a las barbas de leñador . Aunque son muchos los valientes que prefieren seguir luciéndola en primavera e, incluso, verano, a riesgo de sufrir alguna que otra reacción o pelitos enquistados a causa del sudor, la mayoría apuesta por un cambio de look radical. Sin embargo, conseguir que el resultado que buscamos no siempre es fácil: trasquilones, más rasurados de lo que deseábamos, desigualdades en el grosor de las pastillas y un sinfín de situaciones posibles más. Por ello, ponernos en manos de un profesional o apostar por los mejores gadgets es la mejor opción …. sobre todo, si puedes gastarte la mitad del dinero que tenías pensado.

