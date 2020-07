qué implica que la justicia europea haya invalidado este acuerdo para transferir datos entre EE UU y la UE

Traduciendo esto a palabras más comprensibles, el TJUE cree que Estados Unidos no da garantías suficientes para proteger la privacidad de los datos , ya que su normativa no es suficientemente estricta o, al menos, no cumple los estándares del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). “En EE. UU. las autoridades pueden requerir a las empresas la entrega de datos y estas deben dárselos casi sin remedio, mientras que las compañías europeas tienen herramientas para evitarlo ”, comenta Javier Prenafeta, abogado especialista en Tecnología de la firma 451.legal.

El Tribunal de Justicia señala también que, con respecto a algunos programas de vigilancia, “de la referida normativa no se desprende en modo alguno que existan limitaciones a la habilitación que otorga para la ejecución de esos programas, ni tampoco que existan garantías para las personas no nacionales de los Estados Unidos que sean potencialmente objeto de esos programas”.

Esta resolución se produce, dice el comunicado del TJUE, porque “las limitaciones de la protección de datos personales que se derivan de la normativa interna de los Estados Unidos relativa al acceso y la utilización, por las autoridades estadounidenses, de los datos transferidos desde la Unión a ese país tercero no están reguladas conforme a exigencias sustancialmente equivalentes a las requeridas, en el Derecho de la Unión, por el principio de proporcionalidad, en la medida en que los programas de vigilancia basados en la mencionada normativa no se limitan a lo estrictamente necesario ”.

You May Also Like