Qué hay que hacer para tener una higiene correcta en la zona genital masculina

•Las personas no circuncidadas deberán, sin forzar, echar suavemente el prepucio hacia atrás y limpiar, también el glande. Es muy importante limpiar bien y a diario esta zona por la facilidad con la que se acumulan las secreciones excretadas por unas glándulas que se encuentran en la base del glande, donde conecta con el prepucio. Conocidas como esmegma, son muy untuosas y, si no se lavan con frecuencia, producen mal olor e incluso irritaciones.

No podemos olvidar que los genitales masculinos comparten canal con la orina, están muy próximos a la zona anal y su función sexual implica un incremento en el riesgo de infecciones, tanto por el contacto físico como por el intercambio de fluidos. Además, al igual que los femeninos, dispone de pliegues que favorecen la acumulación de secreciones y la proliferación de microorganismos como bacterias y hongos. Sin embargo, al contrario que los femeninos, no disponen de mecanismos de defensa específicos, como el flujo vaginal.

