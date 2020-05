qué hay detrás del supuesto hallazgo que habría confirmado la NASA

La noticia circuló ayer por diversos medios del mundo, pero la evidencia científica de este presunto hallazgo no fue confirmada por la agencia espacial

La NASA confirma la existencia de un universo paralelo donde el tiempo iría hacia atrás. La noticia circuló ayer por varios medios del mundo. Pero es menester decir que la agencia aeroespacial del gobierno estadounidense no ha llegado a confirmar tal cosa. Ni estuvo cerca de hacerlo.

El informe difundido sobre el hallazgo de un universo existente a la par del nuestro fue el resultado de una lectura inadecuada de un artículo publicado meses atrás, en el que científicos -relacionados muy indirectamente con la NASA- trataban de explicar el resultado de unos experimentos que realizaban con una antena instalada en la Antártida para detectar rayos cósmicos.

En principio, en las cuentas oficiales que tiene la NASA, donde suelen mantener bastante actualizadas las noticias sobre sus acciones y descubrimientos, no reportan nada sobre este supuesto universo paralelo.

La NASA nunca informó sobre la existencia de un nuniverso paralelo en ninguno de sus sitios oficiales (imagen ilustrativa)

Los medios que difundieron esa noticia que resultó no ser tan exacta citaron al medio Bangladesh Dhaka Tribune, que a su vez cita a un medio británico Daily Star.

Pero la investigación en la que estos medios basaron su noticia estaba un poco más lejos: un artículo publicado el 8 de abril de este año en la revista especializada New Scientist, titulado “We may have spotted a parallel universe going backwardsin time” (“Puede que hayamos descubierto un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo”).

El rastreo de las noticias y datos para llegar a la verdad detrás de los rimbombantes anuncios que supuestamente realizó la NASA fue realizado por la página Colombiacheck, una organización conformada por más de 100 periodistas de Colombia que se dedican al análisis de noticias y comprobación de datos y que forma parte de la prestigiosa Red Global de Fact-Checkers.

La información surge de la investigación producida por científicos que analizan los resultados que lanza el radar Anita para captar rayos cósmicos unicado en la Antártida

