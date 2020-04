Qué hay detrás de la teoría de que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino y que el ‘paciente cero’ trabajó allí | Noticias Univision Salud

Los reportes sugerían que EEUU debía brindar más apoyo al laboratorio de Wuhan, subrayando que su investigación sobre el coronavirus de murciélago no solo era importante, sino peligrosa. No está claro qué tipo de acciones tomó el gobierno estadounidense.

Pero no es el único medio que ha mencionado esta teoría. El diario capitalino The Washington Post informó esta semana, esta vez citando innumerables fuentes específicas y documentos, que funcionarios de la embajada de EEUU en Pekín advirtieron en enero de 2018 sobre las medidas inadecuadas tomadas en el laboratorio de Wuhan, señalando que científicos realizan investigaciones riesgosas sobre el coronavirus de los murciélagos.

