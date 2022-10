¿Qué hay detrás de Just Stop Oil y sus protestas virales?

Similar a las declaraciones de Just Stop Oil, dentro de su discurso los alemanes señalaban que vivimos actualmente en una crisis medioambiental, pero las personas parecen tenerle más miedo a una sopa de tomate en una pintura. “¿Saben a qué le tengo miedo? Le tengo miedo a lo que nos dice la ciencia. No podremos alimentar a nuestras familias en 2050”, dijo una de las activistas después de ser obligada a salir junto a su compañero de manera forzosa.

Aunque no obtuvieron la respuesta que querían por parte de la audiencia y al final los asistentes fueron evacuados, no dejaron de esparcir su mensaje.

A pesar de esto, Just Stop Oil no pretende parar de manifestar su descontento por los altos usos de combustibles fósiles en el Reino Unido y la inacción de las autoridades ante la situación.

Just Stop Oil, por su parte, sustenta que todas las acciones que toman son parte de “la resistencia no violenta”, una táctica de protesta basada en la desobediencia civil que promueve el cambio político, social y cultural sin necesidad de emplear la violencia.

¿Denuncia social o acciones vandálicas? La opinión pública aún no llega a un consenso sobre cómo categorizar las manifestaciones de la organización británica Just Stop Oil. En menos de un año de fundación, la asociación ha logrado exitosamente exponer y viralizar su causa con acciones que han mantenido a las autoridades y población de Gran Bretaña en la puntilla de los pies.

