¿qué hay de cierto en ellos?

La principal propiedad de la naranja es su alto contenido en vitamina C. Este es el motivo por el que tradicionalmente se ha vinculado con una dieta saludable. Y además, la ingesta de vitamina C es uno de los remedios naturales más tradicionales para combatir resfriados. Pero, ¿qué hay de cierto en ello?

Tal y como recoge Gizmodo en un artículo, fue Linus Pauling la figura clave en la historia de la vitamina C. A Pauling se diagnosticó en 1941 la enfermedad de Bright, una dolencia renal que le obligó a llevar una estricta dieta sin sal y baja en proteínas, que iba acompañada de suplementos vitamínicos.

El éxito del tratamiento llevó a Pauling, que era ingeniero químico, a interesarse por la medicina ortomolecular, es decir, incrementar la cantidad de vitaminas presentes en el organismo mediante el consumo de suplementos y así, mejorar la salud.

Este interés de Pauling llegó acompañado de una moda en los 70 que daba gran importancia a las vitaminas y el propio químico llegó a sostener que la vitamina C podía curar el cáncer. Aun hoy existe el Linus Pauling Institute, que sostiene que la ingesta regular de vitamina C aumenta la respuesta inmune.

En el año 2013, un equipo de médicos llevó a cabo el estudio más ambicioso sobre los efectos beneficiosos de la vitamina C en el organismo. Estudiaron 29 estudios anteriores, con 11.000 participantes. Su principal conclusión no podía ser más tajante: “Tomar vitamina C no reduce la posibilidad de contraer un resfriado, ni reduce la duración de este”.

Pero existen hechos que dan pie al origen del mito. Por ejemplo, se sabe que la vitamina C reduce a la mitad la posibilidad de contraer resfriado en personas sometidas a una actividad física y a un desgaste extremos, como atletas de maratón, esquiadores de fondo o soldados en entornos subárticos.

Esto significa que en las personas con una vida normal la vitamina C no supondrá ninguna ventaja a la hora de contraer o no un resfriado, pero sí lo hará en personas con un déficit de vitamina C.

“Hasta ahora, la evidencia científica sugiere que la ingesta regular de vitamina C en al menos 200 miligramos diarios no reduce la incidencia del resfriado común en la población general, pero esa misma ingesta podría ser útil en personas sometidas a ejercicio físico extremo, condiciones de frío extremo, o niveles marginales de vitamina C como los ancianos o los fumadores crónicos”, dice el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.