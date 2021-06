¿Qué hago si tengo problemas para quedarme embarazada? Primeros pasos en caso de sospecha de infertilidad

Después de realizar estar pruebas, se debería encontrar la causa que provoca la infertilidad, que suele ser en un 35% femenina, en un 35% masculina y en un 20% de los casos una combinación de problemas de fertilidad de ambos miembros de la pareja. En función de la causa, se recomendará un tratamiento u otro, pero los más habituales son la inseminación artificial y la fecundación in vitro , incluso en los casos en los que no se encuentra la causa de la infertilidad, que es un 10% de ellos,

•Analíticas hormonales. Estas pruebas son determinantes, pues a través de diversos análisis de sangre en distintos momentos del ciclo, se analizan las distintas hormonas que influyen en la ovulación, determinan la reserva ovárica etc. Estas hormonas son FSH, LH, estradiol, la hormona antimullerina, el perfil tiroideo, la progesterona, etc. Aprovechando estas analíticas, se hacen pruebas serológicas para descartar infecciones como rubeola, VHB, VHC, sífilis, VIH…).

Si después de un año de tener relaciones sexuales sin protección no hemos logrado el deseado embarazo, es el momento de consultar a un especialista. En caso de que la mujer tenga más de 35 años o existan problemas previos (problemas genéticos, abortos de repetición, una cirugía pélvica previa, ovarios poliquísticos, endometriosis…), esta consulta deberá hacerse cuando no se haya conseguido un embazado en seis meses.

Cuando queremos conseguir un embarazo, nuestro deseo es que sea cuanto antes, pero, para que esta situación no produzca angustia hay que aclarar que conseguir un embarazo a la primera es realmente difícil, pues la fertilidad humana es realmente baja. En la época de la máxima fertilidad de la mujer, que es entre los 20 y 30 años, la tasa de éxito es solo del 25% en cada ciclo , y sin que exista ninguna alternación en la fertilidad ni en caso de la mujer ni del hombre. Además, la fertilidad femenina va descendiendo con la edad. Según datos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), a partir de los 32 empieza de descender, este descenso se hace muy notable a partir de los 35-38 y después de los 40 las probabilidades de quedarse embazada en el primer año son inferiores al 10%, incluso con tratamientos de reproducción asistida no se supera el 13%. Teniendo en cuenta estos datos, es importante que tengamos paciencia, pues es normal que conseguir un embarazo se alargue unos cuentos meses.

You May Also Like