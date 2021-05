¿qué hago si me desvalijan?

En los supuestos de copia o duplicado de la tarjeta, como el usuario no pierde su posesión y no tiene forma de conocer que se está produciendo el fraude, el banco le deberá devolver de inmediato el importe total de la operación no autorizada.

Se considera que un titular se comporta negligentemente si no toma medidas razonables para proteger la tarjeta y el número secreto, o si no avisa lo antes posible de la pérdida o robo del documento.

Nuestro banco no puede enviarte una tarjeta no solicitada salvo que sustituya a una anterior.

No en vano, para operar de forma fraudulenta no se necesita tener la tarjeta físicamente, basta con su numeración, su fecha de caducidad y su CCV.

You May Also Like