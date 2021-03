¿qué hago?, ¿puedo reclamar una compensación?

Los objetos considerados de valor especial, como joyas, cuadros o aparatos electrónicos de calidad, tienen que declararse de forma individual en el contrato de la póliza para ser cubiertos. De lo contrario, la compañía no se hará cargo de la indemnización.Algunas aseguradoras incluyen ambas partes del domicilio en el mismo seguro, pero otras no, por lo que el usuario deberá incluirlo si lo desea. Los seguros de hogar más bararatos con cobertura de robo cuestan entre 110 y 140 euros al año.

Pues dependerá de si se tiene un seguro de hogar, que cubre determinados supuestos, o de robo. En España contar con un seguro de hogar para proteger una vivienda no es obligatorio. «A no ser que la casa esté hipotecada, el propietario no estará obligado a contratar un seguro», explican fuentes del comparador de seguros Rastreator.

