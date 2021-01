“¿Qué hago?” | La Prensa Panamá

No es una opción quedarnos en casa esperando, sin hacer nada, a ver si nos complicamos o no.

La ciencia está siempre en constante evolución. Esta enfermedad nos tomó a todos por sorpresa, y no ha habido tiempo para esperar estudios científicos que, por su naturaleza, toman tiempo. Hay muchísimos médicos atendiendo a pacientes en peligro sin tiempo para esperar, y logrando resultados positivos con estos tratamientos, con medicamentos aprobados hace mucho tiempo para tratar otros males. Quizás no hay estudios publicados sobre estos tratamientos específicos para la Covid-19, por lo que los médicos tratantes, por no poder esperar estos estudios, están atendiendo exitosamente a sus pacientes con la Covid-19; ellos y otros han contribuido, junto con ciudadanos que sufrieron y superaron la enfermedad, en la creación de esta, mi guía.

No soy médico, y por eso, a través de toda esta guía, se recomienda consultar a su médico… pero con ella tienen en sus manos una respuesta inmediata de lo que a mí me sirvió ante la desesperada pregunta “¿qué hago?”

You May Also Like