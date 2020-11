¿Qué haces en tus horas de trabajo? Esta herramienta de Microsoft puede medir tu actividad y compartirla con la empresa

Con todo el mundo teletrabajando, puede que haya empresas que se pregunten si sus empleados están rindiendo. Parece que Microsoft va a sacarles de dudas. La compañía tecnológica pone a disposición de los empleadores una herramienta que dice medir la productividad de los trabajadores según los correos electrónicos que mandan o los documentos que comparten.

Se llama Productivity Score y está disponible para las empresas que utilizan Microsoft 365 entre los servicios de esta plataforma. ¿Cómo consigue medir cuánto de productivo eres? Se basa en tu actividad, la cual puede ser recolectada por este software. Después, con todos esos datos, Microsoft elabora una puntuación de productividad según una serie de parámetros.

Microsoft 365 lleva asociadas varias aplicaciones: Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Skype y Teams. Cada una de ellas sirve para una tarea distinta, ya sabes, escribir documentos, gestionar el correo, hacer tablas, hacer presentaciones, tener reuniones virtuales y coordinar equipos de trabajo.

Con Productivity Score, la empresa recibe la información que Microsoft recoge del uso que los trabajadores hacen de estas herramientas, así como del dispositivo desde el que los empleados se están conectando a ellas.

Con estas cualidades, lo esperable era que a la compañía de Redmond le lloviese un aluvión de críticas basadas en la privacidad. Y así ha sido. Muchos han sido los que han acusado a Microsoft de “vigilancia del lugar de trabajo” por el rastreo de la actividad individual que hace esta herramienta.

Productivity Score no es un sistema nuevo: se lanzó por primera vez en 2019 con el objetivo de “brindar [a la empresa] visibilidad sobre cómo funciona su organización”, según una publicación del propio blog de Microsoft. Sin embargo, una reciente publicación en Twitter del investigador austriaco Wolfie Christl ha hecho saltar las alarmas sobre sus funcionalidades.

Esoteric metrics based on analyzing extensive data about employee activities has been mostly the domain of fringe software vendors. Now it's built into MS 365.

A new feature to calculate 'productivity scores' turns Microsoft 365 into an full-fledged workplace surveillance tool: pic.twitter.com/FC3N6KkIR3

— Wolfie Christl (@WolfieChristl) November 24, 2020