¿Qué hacer si una mascarilla se moja?

Además, hay que tener en cuenta otras recomendaciones como, por ejemplo, no usar mascarillas que queden sueltas, no reutilizar las mascarillas durante más tiempo del recomendado según el tipo, guardarla en una bolsa de plástico limpia cuando se deje de usar, no tocar con las manos la parte frontal de la mascarilla o mantener la mascarilla alejada de la cara al quitársela.

