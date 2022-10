¿Qué hacer si cayese una bomba atómica cerca de tu ciudad? Este es el protocolo de los expertos en caso de un impacto nuclear

Si estuvimos expuestos en el exterior a la lluvia radiactiva, la agencia estadounidense recomienda quitarse la capa externa de ropa -que estará contaminada- para eliminar las partículas de lluvia radiactiva y la radiación de su cuerpo. Hay que ducharse o lavarse con agua y jabón para eliminar las partículas de lluvia radiactiva de cualquier parte no cubierta de la piel y el cabello. Si no podemos lavarnos podemos usar una toalla o un paño húmedo.

