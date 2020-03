¿Qué hacer para aliviar los dolores musculares durante el confinamiento?

Por último, en caso de haber seguido estos consejos y si el dolor no cesa, se recomienda el uso de algunos analgésicos de venta libre, como puede ser el ibuprofeno, que son antiinflamatorios no esteroideos.

De este modo, una vida más sedentaria y el hecho de no poder salir a hacer deporte al aire libre, puede ocasionar dolores musculares por la inactividad y las malas posturas. También estos dolores pueden ser causados por la realización de otro tipo de ejercicios físicos que se hacen desde casa y a los que el cuerpo no está acostumbrado.

