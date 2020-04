¿Qué hacer gratis en cuarentena este jueves 30 de abril?

La cuarentena por el coronavirus no es ningún impedimento para seguir haciendo cosas. Estar encerrado en casa no quiere decir que no podamos disfrutar de un concierto, dar clases de fitness con un entrenador o aprender a bailar. Así que saca la agenda y apunta todos los planes que hay para este jueves 30 de abril, que no son pocos.

09.00 : El colectivo artístico alicantino Fàbrica de paraules contará un cuento para los más pequeños en su cuenta de Facebook.

10.00 : La compañía teatral aragonesa Los titiriteros de Binéfar entretendrá a los niños en su Facebook.

10.30 : Un poco de meditación por la mañana con Paula Butragueño en colaboración con Yo me muevo en casa.

11.00 : Y Paula Butragueño continuará con yoga de la mano de Yo me muevo en casa.

11.00 : La escuela de zumba y pilates Bailates dará una clase a través de su grupo de Facebook.

12.00 : La guardería malagueña CEI El Príncipe E entretendrá a los pequeños en su cuenta de Facebook.

12.12 : El rincón hará una tarta de gominolas en colaboración con el festival Solo en casa.

13.00 : Carmen Ordiz cocinará en su Instagram, en colaboración con Yo me quedo en casa cocinando.

17.00 : Mucho humor de la mano del cómico Martín Ruski en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

17.00 : Entrenamiento en familia com Martín Giacchetta gracias a Yo me muevo en casa.

17.17 : Ejercicio de la mano de Crys Díaz en colaboración con el festival Solo en casa.

18.00 : Juan Aroca dará un espectáculo cómico en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

18.00 : Alex Lamata nos pondrá en forma en su cuenta de Instagram.

18.00 : El pintor gaditano Cecilio Chaves pintará un cuadro en directo en su Facebook.

18.00 : El guitarrista Stephane Wrembel interpretará en francés en su Facebook el repertorio de su álbum Django L'Impresionista lanzado en 2019.

18.30 : La escuela de zumba y pilates Bailates dará una clase a través de su grupo de Facebook.

18.30 : Iñaky García entrenará en directo en su cuenta de Instagram en colaboración con Yo me muevo en casa.

18.30 : Juanjo Albiñana nos sacará unas carcajadas en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

19.00 : Fred Hersch dará una sesión de piano en su Facebook.

19.00 : La artista country Amy LaVere cantará y tocará en directo en Facebook.

19.00 : Risas en casa traerá un poco de humor con la improvisación de Planeta Impro.

19.00 : Diego Calvo hará deporte en directo en su cuenta de Instagram en colaboración con Yo me muevo en casa.

19.00 : El humor de Gonzalo Jiménez en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

19.30 : El humor de Manu Badenes en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

19.00 : Danny Boy Rivera traerá comedia en su Instagram en colaboración con Risas en casa.

20.00 : El cantante blues Rory Gallagher tocará en el Facebook de Web Gig.

20.00 : David Castro cantará en el Instagram de Innercia Spain.

20.05 : El humor de Gerard Borrell en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

20.05 : Si lo tuyo es darlo todo bailando a pesar de estar en casa, DJ Nano hará una sesión de música en directo en su Instagram.

20.30 : El cantautor Juan Pablo Vega tocará en directo en su Instagram.

20.30 : El músico y cocinero Micue preparará una receta en directo en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa cocinando.

20.30 : El humor de Chely Capitán en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

21.00 : Carlos del Pozo nos hará reír en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

21.00 : El guitarrista Stephane Wrembel interpretará en inglés en su Facebook el repertorio de su álbum Django L'Impresionista lanzado en 2019.

21.30 : Pepi Labrador dará un espectáculo cómico en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

22.00 : El bailaor David Morales dará clases de flamenco en su cuenta de Facebook.

22.00 : El humor de Coria Castillo en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

22.00 : Eli 'Paperboy' Reed dará un concierto de blues clásico en su Facebook.

22.30 : Óscar Boix nos hará reír en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

23.30 : Ocaña y Cañete darán un espectáculo cómico en sus Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.

00.00 : Melissa Etheridge usará su Facebook para cantar un poco de blues rock.

: Melissa Etheridge usará su Facebook para cantar un poco de blues rock. 00.30: El humor de Albert Boira en su Instagram en colaboración con Yo me quedo en casa Comedy.