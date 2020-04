¿Qué hacer en cuarentena este jueves 16 de abril?

La cuarentena por el coronavirus no es ningún impedimento para seguir haciendo cosas. Estar encerrado en casa no quiere decir que no podamos disfrutar de un concierto, dar clases de fitness con un entrenador o aprender a bailar. Así que saca la agenda y apunta todos los planes que hay para este jueves 16 de abril, que no son pocos.

09.00 : El colectivo artístico alicantino Fàbrica de paraules contará un cuento para los más pequeños en su cuenta de Facebook.

: La compañía teatral aragonesa Los titiriteros de Binéfar entretendrá a los niños en su Facebook. 11.00 : La escuela de zumba y pilates Bailates dará una clase a través de su cuenta de Facebook.

: Lorenzo Caprile, diseñador y jurado de ‘Maestros de la costura’, mostrará dónde vive y hablará de moda en colaboración con el festival Solo en casa. 18.00 : El pintor gaditano Cecilio Chaves pintará un cuadro en directo en su Facebook.

: Fred Hersch dará una sesión de piano en su Facebook. 18.00 : Dani Flaco dará un concierto en directo en Instagram.

: La escuela de zumba y pilates Bailates dará una clase a través de su cuenta de Facebook. 19.00 : La artista country Amy LaVere cantará y tocará en directo junto a Will Sexton en Facebook.

: Risas en casa traerá un poco de humor con los monólogos de Patricia Galván (a las 19.00) y Juan Manuel Fernández (a las 19.30). 20.00 : El cantante blues Rory Gallagher tocará en el Facebook de Web Gig.

: Aldeas Infantiles SOS quiere que disfrutes de la música con Desvariados desde su Instagram. 20.00 : Eli ‘Paperboy’ Reed dará un concierto de blues clásico en su Facebook.

: El grupo valenciano Bombai deleitarán a sus seguidores de Instagram con su música. 20.00 : El grupo The Hill Frequencies dará un concierto de 20 minutos desde su Facebook.

: Si lo tuyo es darlo todo bailando a pesar de estar en casa, DJ Nano hará una sesión de música en directo en su Instagram. 22.00 : El guitarrista John J. Presley tocará en directo en su Facebook.

: El bailaor David Morales dará clases de flamenco en su cuenta de Facebook. 00.00: Melissa Etheridge usará su Facebook para cantar un poco de blues rock.