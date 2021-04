¿Qué hacer cuando la diferencia de salario abre una fisura en la pareja?

El primero de ellos estaría directamente relacionado con la escasez o falta de ingresos lo que podría generar estados de ansiedad, impotencia, insatisfacción y frustración en ambas partes así como provocar escenarios de tensión en la pareja en los que uno de ellos se vuelve más irascible, está más propenso a ver lo peor del otro y a echarle en cara que no aporte dinero o no gane más.

Por su parte, otro estudio de la universidad de Harvard , realizado por Alexandra Killevald, concluyó que a los hombres les sigue gustando ser quienes dominan la situación en materia económica . Entre las conclusiones de esta investigación destaca que las posibilidades de divorcio se elevan hasta un 32% cuando las mujeres ganan más que su pareja o en un 3,3% cuando el hombre no trabaja a jornada completa, mientras que cuando la mujer no trabaja o trabaja a jornada reducida no tiene apenas incidencia.

