Qué hacer cuando está perdiendo a su auditorio durante una presentación

Usted puede notar cuando el público ha dejado de escucharlo durante una presentación. En lugar de inclinarse hacia adelante y asentir junto con sus argumentos, comienzan a encorvarse y mover los pies. Los teléfonos salen a relucir. Los más audaces incluso podrían comenzar a susurrar entre sí.

Es desalentador cuando está tratando de transmitir información importante y su auditorio claramente ha perdido el interés, pero su única oportunidad de ser escuchado es encontrando la forma de revincularlos.

Como una conferencista profesional que ha dado más de 300 pláticas durante la última media década, he afrontado a muchos auditorios bajo condiciones adversas, desde las serias (empleados que han recibido la noticia de próximos cambios de reorganización) hasta las banales (luchando para que me escuchen por encima del ruido de los cubiertos durante un espacio de conferencia a la hora de la comida). He aquí cuatro estrategias que me han ayudado a recuperar el control de la sala:

— MUÉVASE A OTRA PARTE DEL ESCENARIO: Muchos presentadores ofrecen su ponencia detrás de un atril. Esto suele sentirse más seguro para los conferencistas novatos, pero implica perder la oportunidad de aprovechar su presencia física. Si está plantado en un lugar, frente a una parte del auditorio, puede volver a involucrar al resto del grupo moviéndose al lado opuesto del escenario. Si no está en un escenario, puede caminar por la sala. Utilizada con prudencia, esta maniobra mantiene a los miembros del auditorio preguntándose a dónde se moverá después.

— ACELERE — O REDUZCA — EL RITMO DE SU CONFERENCIA: Todos saben que hablar en una voz monótona es mortal. Sin embargo, un error relacionado es que incluso si su voz tiene un amplio rango, los conferencistas suelen usar la misma elocidadde habla todo el tiempo. Los conferencistas rápidos bombardean al auditorio, los lentos se arrastran. Cuando deliberadamente cambia la velocidad, el auditorio lo nota: ¿Qué es diferente aquí? ¿Por qué esta parte suena distinto? y nuevamente se enfocarán en usted.

— REDUZCA EL VOLUMEN DE SU VOZ, O HAGA UNA PAUSA: Cuando quiero que el auditorio se enfoque en un punto clave, deliberadamente bajo mi voz casi a un susurro. Incluso podría hacer una pausa en silencio durante varios segundos. Esto es especialmente efectivo si se detiene después de una pregunta retórica. “Ganar una participación de mercado del 40% podría sonar inalcanzable,” puede decir. “Entonces, ¿cómo lo logramos?” Una pausa bien colocada añade el suficiente suspenso para que los escuchas anticipen su respuesta.

— INTRODUZCA UNA HISTORIA O ANALOGÍA QUE ILUSTRE SU ARGUMENTO: Incluso si su auditorio no conoce las particulares especificaciones técnicas, entenderán la diferencia entre, digamos un Amtrak regional y un tren de alta velocidad. Citar un paralelo con el mundo real lo ayudará a plantear su argumento de una forma que todos entiendan: Si invertir otro millón de dólares en investigación y desarrollo lo pondrá en un desempeño de “alta velocidad”, eso podría ser una propuesta atractiva.

Si realmente quiere informar, educar o inspirar a las personas, debe aprender cómo capturar su atención y volver a involucrarlos cuando sea necesario. Al seguir estas estrategias, puede recuperarse con más rapidez de las interrupciones o distracciones y garantizar que su mensaje tenga más probabilidades de ser escuchado.

Dorie Clark enseña en la Fuqua School of Business de Duke University y es autora de “Entrepreneurial You.”