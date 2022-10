¿qué hacen ahora Ana Torroja, Nacho y José María Cano?

Por su parte, Nacho continúa con su carrera como compositor, productor discográfico y director de escena musical . De hecho, y a pesar de las dificultades de última hora con Chanel descolgándose del proyecto, ha sacado adelante su último proyecto, el musical Malinche . Antes, hizo los musicales Hoy no me puedo levantar y A.

Ana Torroja ha continuado con éxito su carrera en solitario con hasta ocho álbumes en el mercado y éxitos como A contratiempo, Ya no te quiero, No me canso, Sonrisa, Tu habitación helada o duetos con Miguel Bosé (Corazones) y Aleks Syntek (Duele el amor). Recientemente, ha presentado Pasos de gigante, el tema que ha compuesto junto a Alberto Jiménez (Miss Caffeina) para colaborar en la lucha contra el cáncer de mama. En el plano personal, la artista recibió este mismo año el título de marquesa de Torroja , según la orden que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

