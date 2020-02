¿Qué hacemos con la libertad?

Aunque parezcan distantes y muy lejanas, las reflexiones de Simón Bolívar y de José Martí, sobre la libertad, tienen mucha actualidad.

Aquella expresión de Bolívar de que “a la sombra de la ignorancia trabaja el crimen” y la de Martí de “ Ser culto para ser libres” , recogen una tradición de pensamiento latinoamericano sobre la libertad, que es más amplia que la anglosajona o que la francesa.

A lo que me refiero , es que en nuestra América se entendió desde muy temprano que la libertad no era solamente un asunto del fuero individual y personal, si no que era el resultado de un esfuerzo colectivo. No hay personas libres en pueblos esclavos.

Por eso Bolívar y Martí manifestaban sus profundas dudas sobre las relaciones de nuestras débiles naciones con los Estados Unidos. Sería demasiado largo enumerar sus cabilaciones sobre este asunto, pero me parece importante rescatar que su concepto de libertad, al igual que Justo Arosemena, incluía no solo a la mente.

Todos ellos entendían que no se puede ser libre con hambre y viviendo en la ignorancia. Tampoco se puede ser libre si la nación vive bajo el yugo extranjero, sea de tropas o de bancos. Bolívar y Martí son dos héroes latinoamericanos que nos recuerdan lo frágil que somos, y el pesado legado que nos dejó el imperio español, un pueblo que a su vez venía cargado de ignorancia, superstición y caudillismo.

Tanto el sueño de Bolívar como el de Martí era el de una América Latina libre, solidaria, educada y civilizada. Con la claridad que dan los viajes, los exilios y las distancias, ambos entendieron que había la necesidad de hacer un proyecto común. Una América Latina de pie requiere de mucha ciencia, mucho trabajo y de una justicia impoluta.

Este pueblo está llamado a grandes cosas, para lograrlas hay que darle alas a los sueños de nuestros genios que como Bolívar y Martí ya han repensado nuestra realidad.

La vocación de construir naciones libres en José Martí, nos dejó una bella joya: “Hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro.”. Ciertamente, la mejor guía para la vida en libertad.

El autor es abogado y periodista





