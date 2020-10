¿Qué hace el Estado con los bienes aprehendidos?

En tiempos de pandemia de la Covid-19, están los panameños o extranjeros en capacidad de adquirir estos activos que aún no gozan de seguridad jurídica porque muchos propietarios de estos bienes todavía no han recibido una sentencia o causa penal.

La balanza no está equilibrada, porque el peso de las malas acciones y la inoperatividad del poder judicial está fraccionado, en quienes intentan hacer las cosas bien, y por otro, los que no.

