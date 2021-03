¿Qué ha fallado en el modelo anti-cash de Suecia y qué debimos aprender de él?

Así que a Europa no le queda más que adaptarse. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, reclamó hace un mes una normativa global sobre criptomonedas como el Bitcoin, que calificó de “activo altamente especulativo” y que son empleadas en “actividades reprobables” como el blanqueo de capitales. Por eso, advierte que en 2025 Europa debe tener un euro digital y que esta moneda digital centralizada no supondrá la desaparición del dinero en efectivo.

Otro problema del modelo cashless sueco es la inclusión social. “ Hay muchas personas que por ignorancia o por falta de medios no puede usar el pago con tarjeta”, añade. Esto conlleva a que mucha gente no pueda comprar en una tienda, consumir en bares, montar en el transporte público …y esto les provoca mucha incertidumbre y se quedan al margen de esos avances.

El experto en finanzas añade que en la Unión Europa, más o menos, el efectivo supone el 10% de la economía de la eurozona y España está un poco por encima de ese porcentaje (en torno al 15%), mientras que en Suecia es del 1%”. El porcentaje es tan poco que conlleva a que no sean rentables las infraestructuras físicas que garantizan la distribución como por ejemplo los cajeros. “Si no se usa para nada el efectivo, para qué voy a necesitar las infraestructuras”, determina.

