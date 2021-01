¿Qué futuro tiene Trump? | La Prensa Panamá

Como ha dejado bien claro desde que perdió la elección en noviembre, Trump realmente no puede creer que él no deba permanecer en la Casa Blanca.

Su secretaria de Transporte, Elaine Chao, anunció ayer que dejará el cargo. “Esto me ha perturbado de tal forma que no puedo ignorarlo”, dijo Chao, esposa del líder republicano en el Senado, Mitch McConnel.

You May Also Like