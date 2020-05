¡Qué fuerte! Michael Buble recibe amenazas de muerte

Michael Buble recibió amenazas de muerte luego de que un video de Instagram Live con su esposa se volviera viral.

Después de que Michael, de 44 años, parecía como broma empujar a su esposa Luisana Lopilato, de 32 años, con el codo en el clip, los fanáticos indignados acudieron a las redes sociales para acusarlo de ser abusivo y Luisana reveló que Michael recibió amenazas de muerte aterradoras.

Hablando en el programa de televisión ‘Intrusos’, en su Argentina natal, Luisana explicó: “Recibimos mucho amor de la gente, pero no creerías la cantidad de personas que me enviaron fotos con armas diciendo que iban a matar a Mike cuando él Llegué a Argentina, fotos de cuchillos de personas que se reían y decían que iban a cortarle los dedos, dejarnos una bomba o darle una paliza. Me dio miedo y todavía me siento un poco asustada”.

“No es agradable recibir amenazas de muerte. Hubo muchas amenazas. Los mensajes positivos que recibimos los superaron en número, pero estoy preocupada por mi familia. Sufrí mucho con lo que sucedió. A Mike también le causó mucho dolor. Le encanta Argentina y le encanta estar conmigo en Argentina cuando estoy trabajando. Le encantan los amigos que tiene en Argentina. ¿Te imaginas lo que se siente al recibir una foto de Argentina de un joven con un arma y la advertencia: “Esto es ¡qué vas a conseguir cuando vengas aquí!”

“Mike es un caballero que siempre está preocupado por tratar de hacerme aún más feliz de lo que ya estoy”.