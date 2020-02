¿Qué frutas y verduras están de temporada en febrero?

•Coliflor: Aunque no tiene tan buena prensa como su pariente verde, la coliflor es un alimento versátil, que se puede consumir casi de cualquier manera sin perder sus ricas propiedades, como su abundancia de vitamina C, su fibra y su enorme cantidad de antioxidantes.

•Acelga: Pobre en calorías y, por qué no decirlo, en sabor, pero muy rica en nutrientes. Así es la humilde acelga, que contiene la cantidad de vitamina C que necesitamos en un día. Además de ácido fólico, vitaminas A, E y B y magnesio, entre otros…

•Frambuesa: Estos pequeños y delicados frutos del bosque guardan en un interior una gran cantidad de antioxidantes, vitaminas C, B1 y mucha fibra. Casi no contiene azúcares y aporta muy pocas calorías.

