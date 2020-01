¿Qué frutas y verduras están de temporada en enero?

•Lombarda: Pasada la navidad, no podemos olvidarnos de la lombarda, una verdura que aún se encuentra en su mejor momento y que tiene infinidad de propiedades: rica en folatos, antioxidantes, fibra y vitamina C.

•Acelga : Sorprende que una verdura que no tienen un salbor mu intenso sea tan rico en nutrientes beneficiosos, entre ellos, el ácido fólico, vitaminas C, A, E y B…

•Aguacate: Por suerte, esta fruta tan de moda entre el los amantes de la comida sana todavía está en su mejor momento. A pesar de ser un alimento bastante calórico, sus grasas cardiosaludables y su gran cantidad de vitaminas E, C y A y minerales como el calcio o el potasio, la convierten en un alimento ue no pude faltar en nuestras neveras.

