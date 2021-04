¿qué excepciones deja? ¿debe ponerse al pasear o en el chiringuito?

Ello, pese a que se guarde la distancia de seguridad con respecto a otros paseantes, o incluso no haya nadie en la playa , pues la propuesta no marca ninguna excepción en este rubro.

Canarias y Baleares, dos de los principales receptores del turismo de playa, demandaron que la nueva legislación no se opusiera a sus propias regulaciones regionales, que permitían que los bañistas tomaran el sol sin mascarilla, siempre que estuvieran en su toalla y respetaran la distancia de seguridad con otros grupos o personas no convivientes.

