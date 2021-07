¿Qué está pasando en Cuba? Las claves de las protestas

Alineada con la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría, vínculo por el cual el país recibía subsidios por un valor de entre US$ 4.000 y US$ 6.000 millones al año, Cuba ha experimentado dificultades económicas en las últimas décadas, en medio de crecientes demandas de reforma y apertura de parte de su población.

