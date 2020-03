¿Qué esperar de las primeras relaciones sexuales? Expectativas, miedos y algunos tabúes que se deben desterrar

– La primera vez que se tiene sexo no es posible contagiarse de una ETS . Falso. Si no utilizamos preservativos o los utilizamos mal el riesgo de contraer una de estas enfermedades es muy alto.

– La primera vez no se puede quedar embarazada . Falso, hay que utilizar métodos anticonceptivos siempre tanto para evitar embarazos no deseados como enfermedades de transmisión sexual.

Ni con lo que nos han contado los amigos sobre sus experiencias, ni con lo que hemos visto en películas, series o publicidad, ni mostrar temor o vergüenza por como el otro percibirá nuestra imagen y apariencia. Si la persona con la que nos acostamos nos hace sentir que no estamos a la altura o nos juzga por nuestra apariencia física, quizás no sea la persona adecuada.

Una de las mejores maneras para disfrutar de una relación sexual es protegerse para evitar un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual. Aunque los nervios de la primera vez pueden llevar a cometer imprudencias conviene estar preparado de antemano y no olvidarse de utilizar un preservativo.

Las investigaciones más recientes sobre los hábitos sexuales de los adolescentes españoles son muy reveladoras. Según el estudio Relaciones afectivas y sexualidad en la adolescencia realizado por la Liga Española de la Educación, dos de cada cinco jóvenes de entre 14 y 18 años aseguran que ya han tenido relaciones sexuales : la tercera parte a los 15 años, un 9% de las chicas y un 18% de los chicos a los 13 años. Entre los que no se han iniciado aún en la sexualidad, el 65% confirma que es porque no han encontrado a la persona adecuada.

