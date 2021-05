¿Qué especies son las más peligrosas y qué enfermedades transmiten?

Fiebre amarilla: Esta grave enfermedad causa más de 30 mil muertes al año y, aunque, por suerte, en España no se han detectado casos endémicos en los últimos años, no es descabellado pensar que pueda restablecerse y generalizarse de nuevo en Europa, pues el véctor, aunque escaso, tiene presencia en algunas zonas del continente.

El conocido como Culex pipiens o Mosquito común es la especie de mosquito más extendida del mundo, mide entre 4 y 10 mm y pica sobre todo por la noche. No tiene ningún distintito exótico, como líneas o manchas, está presente de abril a noviembre y pica a personas y animales de distintas especies incluso aves. Aunque estemos acostumbrados a ellos no les tenemos miedo más allá de que nos acribillen a picotazos mientras dormimos, lo cierto es que, al igual que otros culex, puede transmitir enfermedades graves como la Fiebre del Nilo Occidental y la Dirofilariasis canina.

