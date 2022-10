¿Qué es y por qué se produce la apnea del sueño?

Hay dos causas principales por las que se produce este trastorno. En la apnea obstructiva, la más común, se produce una relajación en la musculatura de la garganta que provoca que las vías respiratorias se cierren. El cerebro, detectando esto, despierta brevemente a la persona para que pueda abrirlas; no obstante, este despertar no suele recordarse.

You May Also Like