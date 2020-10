¿qué es y cuándo se considera una patología?

Por lo tanto, y en conclusión, la psicóloga incide en la necesidad de destacar dos aspectos. El primero, “que por ser más precavidos con tocar a otros, no significa que tengamos ningún problema”, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en días en los que se nos recuerda constantemente que tengamos cuidado para non contagiarnos de coronavirus.

“Una cosa es tener un poco de miedo y otra cosa es tener un trastorno”, señala a 20minutos María de la Paz García Vera, catedrática de Psicología Clínica de la universidad Complutense de Madrid (UCM). “Las personas vivimos siempre con ciertos miedos y preocupaciones que, en principio, no tienen porque ser preocupantes. De hecho, el miedo a veces es una conducta adaptativa. Tener miedo a algo cuando hay un peligro, no solamente no es malo, sino que es adaptativo”, añade.

