qué es y cómo se trata la queratosis pilaris

La queratosis pilar por sí misma no es peligrosa ni contagiosa ni causa molestias como picor o escozor, por lo que no es necesario un tratamiento. Sin embargo, puesto que la piel puede verse seriamente afectada a nivel estético, sí puede dar lugar a problemas de autoestima. Además, como suele estar asociada a la piel seca o a dermatitis, sí es recomendable aplicar tratamientos para que la apariencia y la salud de la piel mejoren , especialmente en invierno, cuando la piel sufre más debido a la sequedad. Llevar a cabo una rutina mejorará mucho el aspecto de queratosis:

