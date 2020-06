¿Qué es y cómo se calcula el EBITDA?

A la hora de interpretar los resultados, un EBITDA alto puede indicar un alto nivel de apalancamiento en la empresa por lo que su capacidad de obtener beneficios se puede ver reducida. En todo caso, aunque es un indicador importante en la empresa, “ por si solo no es suficiente para determinar si un proyecto es o no rentable” y se debe analizar junto con el resto de indicadores del negocio.

Este indicador no se puede utilizar para medir la liquidez que genera la empresa porque “no tiene en cuenta otros flujos de tesorería como los pagos financieros o las ventas y compras que aún no se han hecho efectivas”, señalan desde Rankia, aunque incluya las depreciaciones y amortizaciones.

Por otro lado, si el EBITDA resulta negativo significa que se debe plantear la continuidad del proyecto al no ser viable . Aunque este indicador financiero no se incluye en el estado de resultados de una empresa, “es muy utilizado porque hace referencia a la capacidad de la empresa para generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva”, añaden.

El EBITDA sirve para valorar si un proyecto tiene o no rentabilidad y su principal utilidad es mostrar los resultados de un negocio sin considerar aspectos financieros ni tributarios. Por tanto, “ te permite saber si el motor de tu empresa, el negocio en sí, funciona o no más allá de otros ajustes o de cómo lo hayas financiado”, añaden desde el Banco Santander.

El EBITDA es un indicador financiero para las empresas y es una abreviatura de los términos Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Esto quiere decir que se trata del beneficio de la empresa antes de restar los gastos de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de las inversiones. El objetivo de este indicador es “ obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo del negocio “, tal y como señalan en Banco Santander.

You May Also Like