qué es y cómo nos afectará su llegada

¿Significa la llegada del euro digital el fin del efectivo? Desde el BCE son rotundos al afirmar que no. “Sería un complemento del efectivo, no un sustituto “, enfatizan. “El efectivo seguirá estando disponible en la zona del euro. Un euro digital funcionaría en paralelo al efectivo y daría respuesta a la creciente demanda de los consumidores de pagar digitalmente, de manera rápida y segura”, zanja el BCE.

