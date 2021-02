qué es y cómo identificarla a tiempo

Aunque es menos frecuente, si al cabo de seis meses o un año, el paciente no se ha recuperado, es probable que queden secuelas, como daños irreversibles en el nervio facial, crecimiento anormal de las fibras nerviosas que puede ocasionar la contracción involuntaria de ciertos músculos o daños en el ojo debido a la sequedad que provoca no poder cerrarlo correctamente durante mucho tiempo. Algunas de estas secuelas se pueden tratar con cirugía.

Aunque no se conoce con exactitud la causa, se cree que es resultado de la hinchazón e inflamación del nervio que controla estos músculos de un lado de la cara. Esta inflamación puede tener diversas causas, desde un tumor -lo que es poco común-, un traumatismo, otitis, la enfermedad de Lyme o infecciones varias, como herpes, mononucleosis, sarampión, paperas, etc.

