Qué es y cómo eliminar la costra láctea de los bebés

Si la DSI no remite, se extiende a otras partes del cuerpo, provoca mucho picor o no desaparece según crece el niño, es probable que se trate de otros tipos de dermatitis, como atópica o soriasis. La DSI suele reaparecer en la adolescencia, en forma de caspa.

Debido a que es una afección que no suele causar problemas, más allá de lo estético, la AEP (Asociación Española de Pediatría) no dispone de datos sobre prevalencia, pero sí asegura que es un trastorno muy común.

