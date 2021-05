qué es y cómo afecta a tu salud

Otros estudios han sugerido la idea de que este aminoácido no esencial combinado con cafeína podría mejorar el rendimiento . No obstante, resulta necesario “seguir investigando” porque sigue siendo un tema controvertido “al igual que el uso de la taurina en las bebidas energizantes”, añaden.

No obstante, estas bebidas también están compuestas por sustancias estimulantes que pueden ser perjudiciales para la salud si se consumen en exceso, sobre todo combinadas con bebidas alcohólicas . En este sentido, uno de los ingredientes de estos productos es la taurina, un aminoácido no esencial que está relacionado con el desarrollo neurológico.

