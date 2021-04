¿Qué es ‘Vipit’, el “excepcional” trastorno de coagulación que puede ocasionar los trombos de Janssen y AstraZeneca?

No obstante, esta reacción aparentemente provocada por los compuestos de AstraZeneca y Janssen no es completamente ajena a los expertos, pues es similar a la causada por la heparina en un porcentaje muy bajo de los pacientes que la reciben. Destinado a prevenir y tratar la aparición de trombos, este fármaco induce la formación de coágulos en un 1% de las personas a las que se les administra. “Este fenómeno es también muy poco habitual. Es cierto que el mecanismo fisiológico es muy parecido en ambos”, observa Vivas.

En este sentido, recalca que la probabilidad de sufrir un trombo a causa del coronavirus es “mucho mayor” que como reacción adversa a uno de estos fármacos. Así, los pacientes en UCI por COVID sufren coágulos en un 20-25% de los casos, entre los hospitalizados no críticos la cifra baja al 5% y de las personas con enfermedad leve que no requieren ingreso los padece un 1%, según la Sociedad Española de Trombosis. Son, en cualquier caso, porcentajes muy superiores al de los afectados por las vacunas (en torno al 0,0005%).

You May Also Like