Qué es una mentalidad de crecimiento y cómo puedes cultivarla

Por ejemplo, “si tu jefe te da una tarea que crees que no es realista, es más fácil decir que no estás seguro del momento o que necesitas una reunión adicional para tener más claridad”, afirma Venour.

“A menudo, si nos sentimos presionados cuando no tenemos una mentalidad de crecimiento, tendemos a centrarnos en lo que no podemos controlar”, señala Venour. “Es mucho más útil centrarse en lo que podemos influir”.

