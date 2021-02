Qué es una ecografía abdominal: qué se ve en la 5D que no se ve en la 4D

Lógicamente, la ecografía 5D no se realiza como prueba diagnóstica , ya que su finalidad principal es conseguir unas imágenes más bonitas y reales del feto en movimiento, de sus rasgos y de su crecimiento. Hay muchas clínicas que realizan esta prueba por deseo de los padres, pero no se realiza en el procedimiento médico común durante el embarazo.

You May Also Like