¿Qué es una bronquiolitis? Así es la afección de los mellizos de Pablo Iglesias e Irene Montero

La mayoría de casos de bronquiolitis son leves y no requieren un tratamiento específico, ya que los antibióticos no son eficaces para combatir la afección, salvo que sea de origen bacteriano. Suele durar 12 días, aunque muchos niños o bebés “pueden seguir tosiendo y teniendo resuello o respiración sibilante durante varias semanas” , detallan desde Nemours KidsHealth.

You May Also Like