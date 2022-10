¿Qué es una “bomba sucia” y por qué es peligrosa?

No debe confundirse, entonces, a las “bombas sucias” con la bombas nucleares, en las que una explosión de enorme poder destructivo se produce luego de una fisión de material altamente radioactivo, en el contexto de un proceso altamente sofisticado que apenas un puñado de países dominan (entre los que figuran Estados Unidos y Rusia, no así Ucrania).

No está claro que el daño a las personas, sin embargo, sea significativo, más allá del producido por la explosión convencional, que puede ser por sí solo alto. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, “los materiales radiactivos utilizados en una ‘bomba sucia’ probablemente no crearían una exposición a la radiación suficiente como para causar una enfermedad grave inmediata, excepto a aquellas personas que estén muy cerca del lugar de la explosión”.

