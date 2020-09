Qué es un placebo y cómo se usa en investigación

Hay que tener en cuenta que el placebo no cura la enfermedad real, sino que sirve solamente para aliviar síntomas superficiales. De hecho, es muy útil en el tratamiento de pacientes hipocondríacos , en los que es muy frecuente que no exista una patología real y sí un problema psicológico.

El placebo no es más que una sustancia que no tiene ningún tipo de actividad farmacológica, pero que se usa para hacer creer al paciente que la ingiere que es un medicamento realmente efectivo para cierta patología.

You May Also Like