¿Qué es un estado de excepción?

Ahora, volvamos sobre la cuestión conceptual. El estado de excepción en términos generales también es conocido como estado de emergencia, de alarma o de sitio. En otros países, el estado de excepción implicó sitiar ciudades enteras, ante la inminencia del Covid-19; es como la peste descrita por Albert Camus en su obra El estado de sitio , dónde no hay más nada que hacer, solo seguir órdenes y que todo llegue a su fin. En el estado de excepción lo que más importan son las prescripciones; decisiones de “el soberano” en su libro Teología política Schmitt señala que el, “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”. El soberano es quién actúa en una situación excepcional, las normas pueden ser ataduras para las decisiones inmediatas a tomar. El estado de excepción en Schmitt no sería el decreto recién firmado, sino una “doctrina de Estado”.

